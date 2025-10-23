23 Октября 2025
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

"Атом" завершил строительство ФОК "Родина" в Богдановиче

В Богдановиче скоро откроется физкультурно-оздоровительный комплекс "Родина". Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получил строительный холдинг "Атомстройкомплекс", который возводил его по заказу управления капитального строительства региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, сейчас идет передача объекта эксплуатирующей службе для меблировки и установки спортивного оборудования. Финансирование строительства ФОК осуществлялось за счет средств регионального бюджета, а также в рамках национального проекта "Демография".

"Спортивный комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров построен в сжатые сроки – менее чем за два года. Каркас здания выполнен из металлоконструкций, цоколь облицован гранитным камнем. У здания выразительный фасад – с большим объемом витражей, которые обеспечивают в залах естественное освещение. Для бесперебойного обеспечения объекта теплом построена индивидуальная газовая котельная", - рассказал заместитель директора по строительству АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Юрий Толмачев.

Новый спортцентр в Богдановиче(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В комплексе расположено три спортивных зала: тренажерный, универсальный и зал для единоборств, в них выполнено специальное напольное покрытие. После оснащения объекта необходимым спортивным оборудованием здесь будут проходить спортивные мероприятия, соревнования, а также работать секции по волейболу, футболу, боксу, самбо и другим видам спорта.

Условия позволяют проводить тренировки как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, приверженцев активного образа жизни. Это в полной мере соответствует поручению президента РФ о создании доступной инфраструктуры для занятий спортом.

Новый спортцентр в Богдановиче(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Площадку для размещения этого объекта удалось выбрать не сразу, но в итоге спорткомплекс расположен очень удачно – рядом с парком, что позволит сочетать спортивные и культурные мероприятия", - добавляет Юрий Толмачев.

Он также отмечает, что появление спортивного объекта такого высокого уровня – знаковое событие для Богдановича, до этого здесь работал только один спортцентр, построенный в 70-е годы. Сейчас у жителей города появится возможность проводить в комфортных залах ряд игр и тренировок, которые ранее проходили только на улице.

На протяжении уже 30 лет "Атом" возводит детские сады, школы, больницы и спортивные объекты не только в Екатеринбурге, но и развивает социальную инфраструктуру городов Свердловской области. Так, в Каменске-Уральском холдинг построил спортивно-образовательный кластер, в Невьянске и ПГТ Пышма – современные школы, в Камышлове проектирует физкультурно-оздоровительный центр. По данным аналитического центра "Эксперт", "Атомстройкомплекс" возводит больше всего объектов социальной инфраструктуры среди уральских застройщиков, а в российском рейтинге социально-ответственных застройщиков уральский холдинг занимает третью строчку.

Теги: Родина, строительство, ФОК, Атомстройкомлекс, Богданович


