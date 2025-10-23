В Югорске завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ГИБДД

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ОМВД России по городу Югорску. Обвиняемым инкриминируются превышение должностных полномочий и использование поддельного официального документа, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, бывшие должностные лица при постановке автомобилей на государственный учет совершали подделку документов и, превышая служебные полномочия, незаконно присваивали государственные регистрационные знаки с определенной комбинацией символов. Всего им инкриминируется присвоение семи номерных знаков.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, и его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.