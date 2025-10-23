Медведев: Трамп полноценно встал на тропу войны с Россией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить саммит в Будапеште и ввести новые санкции против России.

По мнению Медведева, это подтверждает, что "США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией».

Политик отметил, что "теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой".

"Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, у него сложилось впечатление, что саммит не достигнет нужной цели. Кроме того, США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.