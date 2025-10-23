В Госдуме хотят обязать хозяев убирать за питомцами в многоквартирных домах

В Госдуме разработан законопроект, который обяжет владельцев питомцев убирать продукты жизнедеятельности за своими животными в местах общего пользования в многоквартирных домах. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца только при его выгуле.

Также законопроектом предлагается запретить посещать с собакой магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные организации. Исключение - только собаки-поводыри.

Кроме того, предлагается закрепить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Так, питомец должен быть на коротком поводке, в наморднике или в переноске.

Документ, если его одобрят, вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Согласно проекту, на каждых 18 кв. м квартиры смогут проживать не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Кем и как это будет контролироваться - пока не уточнялось.

В Общественной палате России предложили запретить гражданам заводить домашних питомцев больше, чем у них (граждан) в семье имеется детей. Что делать бездетным гражданам – неизвестно.