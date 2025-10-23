Алексей Вихарев провел очередной прием жителей Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной прием граждан. В этот раз жители уральской столицы также обратились к нему как с бытовыми, так и личными проблемами, например, за помощью с лечением ребенка и в борьбе с уклоняющимся от обязанностей председателем ТСЖ. О каждом из обращении депутат рассказал в своих соцсетях.

Жильцы дома №31А по улице Баумана рассказали, что уже несколько лет враждуют с ТСЖ. По их словам, председатель уклоняется от своих обязанностей, рисует протоколы общих собраний, избегает встреч, хамит и угрожает обширными связями в администрации. В это время соседи живут в грязных подъездах, а благоустройство и детские площадки они видят только в соседних дворах.

"Обратился в областной Жилнадзор. Уверен, с помощью ведомства убедим председателя ТСЖ быть повнимательнее к людям и своим прямым обязанностям", — написал Алексей Вихарев.

С бытовой проблемой обратилась и Анастасия Леонидовна, живущая на Эльмаше. С ее слов, весь подъезд остался без газа с 23 августа, поскольку при проверке один сосед-пьяница не пустил в квартиру сотрудников газоснабжающей организации. В доме проживают пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми, которые уже месяц вынуждены выкручиваться без возможности нормально готовить еду.

К счастью, проблему удалось решить быстро. Депутат написал запрос в "Екатеринбурггаз", после чего газовики пошли навстречу и вместе с управляющей компанией повторно сходили на проверку квартиры соседа. После осмотра его газового оборудования, сделали опрессовку и вернули газ жильцам.

Позднее к Алексею Вихареву пришла Елена, чей 11-летний сын стал резко терять зрение. Обследование в Екатеринбурге выявило редкое заболевание, однако лечение ему могли назначить только после сдачи всех анализов в Медико-генетическом научном центре им. Академика Н.П. Бочкова в Москве. Направление было выписано, но запись в центр была только на конец года, что могло привести к окончательной потере зрения мальчика к тому времени.

"Мама мальчика попросила меня посодействовать в ускорении процесса. Направил запрос в областной Минздрав. Вместе нашли выход: ребенка осмотрел хороший врач-генетик из городского центра "Охраны здоровья матери и ребенка". Елена счастлива — ее сын начал лечение!" — рассказал депутат.

Он также поблагодарил всех сотрудников организаций, ведомств и министерств, которые идут навстречу, оперативно реагируют на запросы и помогают в решении проблем людей здесь и сейчас.