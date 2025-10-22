Рябков не подтвердил обмен с США закрытыми нотами по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг информацию о том, что Москва и Вашингтон обменивались документами в формате non paper (закрытыми дипломатическими нотами) по Украине.

Он отметил, что обилие разного рода слухов и вбросов не помогает делу.

"Потому что народ уже не может понять, где тут правда, где выдумка, - цитирует Рябкова ТАСС. - Я не хочу выступать как человек, который добавляет здесь "огня".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия в минувшие выходные направила США дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. В требования Москвы, перечисленные в коммюнике, как и прежде, вошло установление контроля над территорией Донбасса, а также неразмещение войск НАТО на территории Украины.