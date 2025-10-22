Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Узбекистана подписали соглашение о развитии межрегионального сотрудничества

В рамках мероприятий II Совета регионов России и Узбекистана, который прошел в Подмосковье сегодня, .22 октября, губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким (глава) Сырдарьинской области Республики Узбекистан Эркинжон Турдимов подписали соглашение о сотрудничестве.

В ходе рабочей встречи глав Томской и Сырдарьинской областей губернатор Владимир Мазур рассказал узбекскому коллеге о конкурентных преимуществах региона, которые Томская область может представить как один как один из ведущих научно-образовательных центров России.

«Томская область обладает диверсифицированной промышленностью, – продолжил губернатор Владимир Мазур. – Наши ключевые отрасли – это нефтехимия, машиностроение, лесная, пищевая и атомная промышленность. У нас реализуются прорывные проекты крупных российских корпораций: «Росатома», «Газпрома», «Ростеха», «Сибура».

Также глава Томской области отметил динамичное развитие партнерства. Рабочие контакты между регионами начались год назад с рабочего визита делегации Томской области в Узбекистан, когда в том числе состоялось посещение Сырдарьинской области. В развитии договоренностей, достигнутых в ходе визита, состоялся ряд новых контактов.

В частности, заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер в августе принял участие в работе Международного инвестиционного форума в Гулистане. Две недели назад в Томске побывала с рабочим визитом делегация Сырдарьинской области во главе с заместителем хокима.

«Мы нашли точки соприкосновения, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур. – В научно-образовательном и технологическом сотрудничестве, в подготовке кадров для экономики Узбекистана, в промышленном производстве, в туризме и других направлениях».

Напомним, в ходе пленарной сессии Совета регионов России и Узбекистана сегодня губернатор Владимир Мазур предложил, в частности, совместно развивать проекты в сфере химической промышленности.

Соглашение между Томской и Сырдарьинской областями, подписанное сегодня, предполагает развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах.