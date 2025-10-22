Владимир Мазур предложил узбекскому бизнесу развивать химическую промышленность вместе с Томской областью

Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил представителям Узбекистана совместно развивать химическую промышленность. Во главе региональной делегации Владимир Мазур сегодня, 22 октября, работает на II Совете регионов России и Узбекистана, который проходит в Московской области.

Участниками совета являются руководители территорий, представители национальных органов власти и бизнеса.

Губернатор Владимир Мазур представил на пленарной сессии научно-образовательный и производственно-технологический потенциал Томской области, отметив, что Узбекистан – один из основных торгово-экономических партнеров региона.

"По индексу "Научно-технический потенциал" Томская область занимает 1-е место в России, по патентной активности – второе. По индексу "Инновационная деятельность" мы в пятерке лидеров", – обратил внимание губернатор Владимир Мазур, рассказав о кластерном подходе в развитии региональной экономики.

"С февраля у нас запущен лесной и лесохимический кластер, c июня – кластер по редкоземельным металлам, с августа – по электронике и беспилотным технологиям. Сейчас работаем над кластером по малотоннажной химии, который также станет центром федерального значения, – подчеркнул глава Томской области. – В Томске готовят лучшие кадры, и сосредоточены ключевые компетенции в области химии. О признании заслуг наших химиков говорит тот факт, что именно Томску поручена разработка Стратегии развития химической отрасли России до 2035 года. У нас работает порядка 40 производственных и инжиниринговых химических компаний. Только в прошлом году запущено 15 новых производств".

Губернатор уточнил, что в ближайшие два года в Томской области появятся производства, способные обеспечить технологическую независимость страны в производстве хладагентов для микро- и радиоэлектроники, фторсодержащих соединений, применяемых в сельском хозяйстве, медицине и космосе, пигментного диоксида титана, строительных материалов и т.д.

"Узбекистанские организации – естественные внешние партнеры кластера, учитывая темпы и потенциал роста промышленности республики. Сотрудничество позволит сформировать промышленно-кооперационные цепочки в разных отраслях экономики обеих стран. В потенциале мы убедились лично, год назад посетив Узбекистан вместе с делегацией Томской области, познакомившись с работой ведущих компаний республики", – сказал губернатор Владимир Мазур.



Глава Томской области отметил, что в рамках заседания Совета проходит закрепление уже достигнутых договорённостей, обсуждаются новые проекты для развития производственно-технологического комплекса региона.

На своих страницах в соцсетях Владимир Мазур подчеркнул: "Мы уже работаем с Узбекистаном в сфере машиностроения, пищевой промышленности и других отраслей. Перспективно развитие химии – создание и новых технологий, и новых производств. Сильные позиции Томской области в этой сфере бесспорны. У нас работает порядка 40 производственных и инжиниринговых химических компаний. Минмпромторг России доверил томским химикам участие в подготовке Стратегии развития отрасли до 2035 года. Вместе с учёными и производственниками готовимся к созданию химического промышленного кластера – уже четвёртого кластера в регионе".