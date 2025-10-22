Владимир Мазур предложил узбекскому бизнесу развивать химическую промышленность вместе с Томской областью

22 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Наука и техника Томская область
Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Владимир Мазур предложил узбекскому бизнесу развивать химическую промышленность вместе с Томской областью

Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил представителям Узбекистана совместно развивать химическую промышленность. Во главе региональной делегации Владимир Мазур сегодня, 22 октября, работает на II Совете регионов России и Узбекистана, который проходит в Московской области.

Участниками совета являются руководители территорий, представители национальных органов власти и бизнеса.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Губернатор Владимир Мазур представил на пленарной сессии научно-образовательный и производственно-технологический потенциал Томской области, отметив, что Узбекистан – один из основных торгово-экономических партнеров региона.

"По индексу "Научно-технический потенциал" Томская область занимает 1-е место в России, по патентной активности – второе. По индексу "Инновационная деятельность" мы в пятерке лидеров", – обратил внимание губернатор Владимир Мазур, рассказав о кластерном подходе в развитии региональной экономики.

"С февраля у нас запущен лесной и лесохимический кластер, c июня – кластер по редкоземельным металлам, с августа – по электронике и беспилотным технологиям. Сейчас работаем над кластером по малотоннажной химии, который также станет центром федерального значения, – подчеркнул глава Томской области. – В Томске готовят лучшие кадры, и сосредоточены ключевые компетенции в области химии. О признании заслуг наших химиков говорит тот факт, что именно Томску поручена разработка Стратегии развития химической отрасли России до 2035 года. У нас работает порядка 40 производственных и инжиниринговых химических компаний. Только в прошлом году запущено 15 новых производств".

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Губернатор уточнил, что в ближайшие два года в Томской области появятся производства, способные обеспечить технологическую независимость страны в производстве хладагентов для микро- и радиоэлектроники, фторсодержащих соединений, применяемых в сельском хозяйстве, медицине и космосе, пигментного диоксида титана, строительных материалов и т.д.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Узбекистанские организации – естественные внешние партнеры кластера, учитывая темпы и потенциал роста промышленности республики. Сотрудничество позволит сформировать промышленно-кооперационные цепочки в разных отраслях экономики обеих стран. В потенциале мы убедились лично, год назад посетив Узбекистан вместе с делегацией Томской области, познакомившись с работой ведущих компаний республики", – сказал губернатор Владимир Мазур.

Глава Томской области отметил, что в рамках заседания Совета проходит закрепление уже достигнутых договорённостей, обсуждаются новые проекты для развития производственно-технологического комплекса региона.

На своих страницах в соцсетях Владимир Мазур подчеркнул: "Мы уже работаем с Узбекистаном в сфере машиностроения, пищевой промышленности и других отраслей. Перспективно развитие химии – создание и новых технологий, и новых производств. Сильные позиции Томской области в этой сфере бесспорны. У нас работает порядка 40 производственных и инжиниринговых химических компаний. Минмпромторг России доверил томским химикам участие в подготовке Стратегии развития отрасли до 2035 года. Вместе с учёными и производственниками готовимся к созданию химического промышленного кластера – уже четвёртого кластера в регионе".

Теги: владимир мазур, узбекистан, химическая промышленность, кластеры, технологии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети