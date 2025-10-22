Кремль: Под руководством Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил

Под руководством президента РФ и Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российские военные задействовали в тренировке подвижный грунтовый комплекс "Ярс" на космодроме Плесецк, подлодку "Брянск" в Баренцевом море. С нее был осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева". Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Путин подчеркнул, что речь идет о плановой тренировке.

В прошлом году Россия расширила условия применения ядерного оружия. В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.