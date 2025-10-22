22 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

На Украине ввели аварийные отключения света

В большинстве украинских регионов ввели аварийные отключения света, сообщила компания "Укрэнерго". Причиной стали ночные удары ВС РФ по объектам энергетики. Самой сложной является ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Об аварийных и экстренных отключениях света сообщается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Российский обозреватель Юрий Подоляка пишет, что основные целями были ГЭС и ТЭС. Известно о прилетах в Кременчугскую ГЭС, Каневскую ГЭС, Среднеднепровскую ГЭС, ДнепроГЭС и киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Использовались "Герани", "Калибры", "Х-101" и "Кинжалы". Также были удары по аэродромам базирования ВВС Украины, подстанциям, железнодорожным депо. Россия пытается лишить ВСУ возможностей стратегического маневрирования по железной дороге.

Пока что начало отопительного сезона на Украине под вопросом. На днях его пообещали включить к 1 ноября. Но депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что защиты энергетических объектов просто нет, но есть также повреждения газовой инфраструктуры. Поэтому отопление этой зимой под вопросом.

В то же время эксперты отмечают, что Киев специально преувеличивает масштабы повреждений, чтобы ввести Россию в заблуждение и прекратить или уменьшить удары по объектам энергетики. Ранее тоже всегда сообщалось о критическом ущербе, но каждый раз в течение короткого времени его удавалось преодолеть. Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что президент России Владимир Путин будто бы предупредил президента США Дональда Трампа, что если Зеленский продолжит повышать ставки и наносить удары по российским объектам инфраструктуры, то Россия применит какое-то новое оружие. Трамп якобы сказал это Зеленскому, но тот лишь ухмыльнулся.

Теги: украина, свет, энергетика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

