Стажировки участников программы «Герои-33» в органах госвласти и местного самоуправления во Владимирской области курируют опытные наставники

Во Владимирской области продолжается межмодульный период регионального кадрового проекта для ветеранов СВО «Герои-33». В рамках проекта предусматривается прохождение стажировок под руководством опытных наставников.

Напомним, Губернатор Александр Авдеев стал наставником для двух участников программы – Алексеем Беломыцевым и Аскерханом Далгатовым, которые в сентябре уже прошли первую стажировку.

Глава региона провел встречу с Далгатовым, на которой получил обратную связь о прохождении им практики.

«Ветеран перенимал опыт в администрации округа Муром. Изучал документы, участвовал в обсуждениях рабочей повестки, выезжал на объекты, выступил спикером областной правовой школы. Муромские коллеги видят потенциал стажёра в самых разных направлениях. Региональный кадровый проект «Герои-33» открывает защитникам Родины отличные возможности для профессиональной самореализации, и мы их поддерживаем. Их задача – развиваться и выбрать свой путь», – подчеркнул Александр Авдеев.

«Две недели стажировки прошли очень продуктивно – от тёплого приёма в команде до посещения практически всех важных объектов, которые осуществляют жизнеобеспечение города. Есть видение, где я бы что-то сделал по-своему, что-то предложил, что-то внедрил. Есть много направлений, где бы я, наверное, смог реализоваться. Некоторые мы предметно обсудили в Александром Александровичем Авдеевым. Он дал мне чёткие установки по дальнейшему развитию и росту. Думаю, вместе с Губернатором определимся, где я буду наиболее полезен и эффективен», – поделился Аскерхан Далгатов.

Проект «Герои-33» включает в себя программу обучения современным методам и технологиям управления, участие в командной работе, личностное развитие. Модули очного обучения разработаны при участии Владимирского филиала РАНХиГС. В межмодульный период помимо прохождения стажировки участники учатся онлайн.

Напомним, ключевая цель регионального проекта – подготовка высококвалифицированных руководителей государственной и муниципальной службы из числа героев СВО. Годовой курс обучения завершится к лету 2026 года.