Губернатор: Пострадавших от атаки беспилотников на Новгородскую область нет

Новгородскую область атаковали беспилотники.

"Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено два БПЛА. Пострадавших нет. Спасибо ребятам за работу. Держу ситуацию под контролем", - сообщил в своём telegram-канале губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Ранее схожее событие случилось в Дагестане - глава республики Сергей Меликов сообщил об атаке украинских БПЛА на одно из предприятий региона.