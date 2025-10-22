В Мордовии в результате атаки БПЛА повреждено предприятие

Одно из предприятий Мордовии было повреждено в результате атаки БПЛА, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор республики Артем Здунов.

"Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в Мордовии была объявлена беспилотная опасность. Сейчас она отменена.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России.