22 Октября 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

"Звонок из военкомата". Уральские банкиры рассказали о новой схеме мошенников

В Уральском управлении Сбербанка предупредили о новой мошеннической схеме – "звонок из военкомата".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, россиянам поступают тысячи таких звонков в день. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи с осенним призывом и звонки родственникам участников СВО. Цель одна – выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и похитить ее деньги.

"В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном реестре воинского учета. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится, в том числе, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Вход в сервис осуществляется через Госуслуги. По второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего. Под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из СМС", - отмечают уральские банкиры.

Сразу после получения кода аферисты под предлогом взлома аккаунта запугивают жертву уголовной ответственностью за финансирование ВСУ. Затем мошенники убеждают перевести средства на "безопасный" или "специальный" счет, чтобы якобы избежать преследования.

Специалисты напоминают: если неизвестный просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег – это однозначно мошенник. В таком случае следует немедленно прекращать разговор.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по решению суда вернет жительнице Камышлова более 800 тысяч рублей, украденные мошенниками.

Теги: мошенники, схема, военкомат, призыв


