В Челябинске прокуратура добилась конфискации автомобиля у нетрезвого водителя

В Челябинске у 42-летнего местного жителя, осужденного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, конфискован автомобиль. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

В апреле 2025 года мужчина находился за рулем автомобиля "JAECOO J7" в нетрезвом виде. Центральный районный суд назначил ему 120 часов обязательных работ и лишение прав на управление транспортными средствами на 1 год и 8 месяцев.

Первоначально суд отказался конфисковать автомобиль. Он учел, что семья осужденного регулярно пользуется автомобилем для поездок в медицинское учреждение для прохождения лечения. Однако прокуратура подала апелляцию с требованием конфискации авто независимо от условий жизни осужденного.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры. Машину изъяли и передали в доход государства.