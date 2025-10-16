На Южном Урале нетрезвый водитель поплатился свободой и автомобилем

На Южном Урале мужчина лишился свободы и автомобиля за то, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Речь идет о 51-летнем жителе города Карталы. В июне 2025 года мужчина управлял автомобилем "Лада 11140", находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Суд назначил ему наказание: 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишение права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, а автомобиль при этом конфискован в доход государства.