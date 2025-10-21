В Тюменской области возбуждено уголовное дело из-за организации майнинговых ферм

Тюменским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Тюмени и бывшего начальника районного отдела электросетевой компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, с января по сентябрь 2025 года фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор с должностным лицом электросетевой компании. Действуя незаконно, они установили на территории Нижнетавдинского района четыре майнинговые фермы, что стало причиной значительного увеличения потребляемой электроэнергии и причинило материальный ущерб на сумму более 60 млн руб.

В ходе расследования проведены обыски по месту расположения майнингового оборудования и по местам жительства фигурантов дела. В результате проведенных мероприятий изъято около 2000 единиц техники, средства связи, документы, представляющие интерес для следствия, а также компьютерная техника.