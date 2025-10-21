Победителю конкурса заплатят 2 млн рублей за эскиз памятника героям СВО в Екатеринбурге

За лучший эскиз памятника героям СВО, который позднее планируют установить в Екатеринбурге, заплатят 2 млн рублей. Занявшие второе и третье место получат по 500 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии

Ранее сообщалось о проведение конкурса на лучший эскиз. Его организатором выступит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Конкурс пройдет с 24 октября по 7 декабря. Работы будут принимать как от физических, так и от юридических лиц, но главное, чтобы к проекту были привлечены профессионалы. Участие могут принять и студенты вузов, обучающихся по специальностям: "Дизайн", "Архитектура" и "Декоративно-прикладное искусство".

На сегодняшний день постановление еще не подписано, а потому детали проведения конкурса могут быть скорректированы.