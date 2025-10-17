В Екатеринбурге установят памятник героям СВО по эскизам горожан

В Екатеринбурге установят памятник героям СВО, а его внешний вид могут определить сами горожане, предложив собственный эскиз. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Конкурс уже готовится. Его объявят этой осенью, а уже в первые дни зимы будет выбран победитель. Призовой фонд составит 3 млн рублей, которые разделят первые три места. Другие детали пока неизвестны.

Напомним, что в Екатеринбурге также будет установлен памятник уральскому режиссеру Алексею Балабанову. Его внешний вид также был определен посредством конкурса эскизов. Аналогичная история и с памятником поэту Борису Рыжему.