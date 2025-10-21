Задачи обеспечения безопасности молодежи в информационной среде обсуждали в Томске представители регионов Сибирского округа

В Томске специалисты, которые занимаются профилактикой негативных проявлений в молодёжной и детской среде, провели обсуждение актуальных вопросов современной повестки, Представители регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, на томской площадке работают над решением важнейшей и очень сложной задачи по обеспечению безопасности подрастающего поколения в информационном пространстве.

Российское общество отмечает рост недостоверной информации, распространяемой в сети, информационных атак на детей и молодёжь, включая попытки вовлечения в деструктивную и противоправную деятельность, а также запугивание населения.

При этом, полностью оградить молодых людей от онлайн-ресурсов невозможно. Соответственно, возникает необходимость постоянно учить и учиться как детям, так и взрослым.

"Вместе с Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи объединили регионы Сибири для выработки новых подходjу предложений по формированию безопасного контура в информационной среде, по защите детей и молодёжи от угроз, подстерегающих их интернет-пространстве", - сообщил в своем канале в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

Опытом томских специалистов по организации межведомственного взаимодействия отраслевых департаментов, ответственных за воспитание подрастающего поколения (образования, культуры, спорта, молодёжной политики) поделились с правоохранительным блоком.

Также прошло обсуждение результатов деятельности регионального и муниципальных штабов по воспитанию. Оценили новые форматы работы и совместно разработанного контента для детей, молодёжи, сотрудников и руководителей учреждений образования и культуры, который уже успешно используется у нас и в других регионах.

"Мы внедряем в Томской области модель адресной профилактики, выстраиваем её во всех городах и районах, в зависимости от тех проблемных зон по правонарушениям в молодёжной и детской среде, которые выявляются на конкретной территории. Одновременно развиваем условия для самореализации молодёжи. Создаём те места, которые будут помогать молодым раскрыться и встать на правильный путь", - отметил Владимир Мазур.

В частности, речь идет о молодёжных центрах, которые готовят к открытию в Томске, Стрежевом, Колпашевском и Верхнекетском районах по национальному проекту «Молодёжь и дети».

"Безусловно, эту работу продолжим. Это развитие среднего профессионального и высшего образования, актуализация системы воспитательной работы со школьниками и молодёжью, развитие регионального отделения «Движения Первых» и советников по воспитанию. И, конечно, это активное вовлечение родителей через региональный родительский комитет, экспертный совет родителей при департаменте образования области. Только вместе, системно и последовательно мы сможем обезопасить наших детей", - отметил в своем канале губернатор Владимир Мазур.