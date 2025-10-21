В Челябинской области школьников и студентов предупреждают об опасности дропперства

В Челябинской области школьники и студенты получили предупреждение об опасности дропперства – схем, когда кибермошенники используют подростков для обналичивания преступных доходов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Банка России.

Учащимся рассказали, что чаще всего дропперами становятся молодые люди от 14 до 21 года, поскольку с 14 лет они могут открывать собственные банковские счета. Злоумышленники осуществляют легкую обработку реквизитов карты, чтобы впоследствии вывести чужие деньги и закрыть след преступлений.

Подросткам напомнили, что важно не передавать данные своей карты посторонним лицам и не соглашаться на сомнительные подработки.