Лавров: Угрозы Польши в отношении самолета Путина говорят о готовности совершать теракты

Угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета президента РФ Владимира Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отказался гарантировать свободный пролет самолета российского президента над Польшей при его визите в Будапешт. По его словам, Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Лавров, отвечая на эти слова, отметил, что ранее Польша через официальный суд оправдала теракт против "Северных потоков", а теперь министр иностранных дел Польши говорит, что если польский суд потребует, то Варшава будет препятствовать свободному движению самолета российского лидера.

"Это весьма показательные дела", - цитирует российского министра РИА Новости.

Напомним, в Кремле заявляли, что логистика поездки президента РФ Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом пока непонятна.