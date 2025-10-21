Суд в Подмосковье отказался рассматривать иски к Пугачевой

Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы ФПБК Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой.

В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором - неподсудность дела данному суду, сообщает РИА Новости.

Ранее Трещев обратился в суд. Он требует от Пугачевой 1,5 млрд рублей за позицию о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве, которую она высказала в интервью. Бородин считает, что это интервью Пугачевой было организовано спецслужбами Великобритании.