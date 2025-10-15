Расследуется возможная связь Пугачёвой с иностранными спецслужбами

Стало известно о расследовании возможной связи исполнительницы Аллы Пугачёвой с иностранными спецслужбами.

Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. "И я допускаю, что её последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании", — указал он. Пугачёва, по некоторым данным, получила за это около $2 млн от Михаила Ходорковского (включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 20.05.2022).

Бородин указал, что ФПБК неоднократно просил признать певицу иностранным агентом, а также написал на неё ряд обращений о заведеним уголовного дела об оправдании терроризма, сообщает RT.

Ранее адвокат Александр Трещёв обратился в суд. Он требует от Пугачёвой 1,5 млрд руб. за позицию о главе самопровозглашённой Ичкерии Джохаре Дудаеве.