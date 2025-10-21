Отряд "Красная звезда" из Омского района стал победителем в состязаниях областного слета юных друзей пограничников

Комитет по образованию Омского района сообщает о победе юных жителей муниципалитета в областном состязании.

С 15 по 17 октября 2025 года на базе отдыха им. Стрельникова в поселке Чернолучье Омского района прошел ХVI Областной слет отрядов юных друзей пограничников. Это мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Отряд юных друзей пограничников "Красная Звезда" МБОУ "Чернолученская СОШ" впервые стал участником областного Слёта.

Состязания были насыщенными, они проходили в течение трех дней. Пятнадцать команд состязались в соревнованиях в разнообразных военно-прикладных дисциплинах. Все участники прошли 15 этапов, в ходе которых юные граждане показав свои навыки в строевой, физической и огневой подготовки, провели стрельбы из пистолета на тренажере СКАТТ, продемонстрировали навыки в применении средств радиационной, химической и биологической защиты, а также знания военной топографии, истории пограничных войск.

По итогам соревнований отряд "Красная Звезда" занял 1 место по ориентированию на местности. А Егор Григорьев, командир отряда, занял 1 место по метанию гранаты. Арбатская Вероника - ученица 8 класса, заняла 1 место в номинации "Лучший санинструктор".

В Омском районе гордятся достижениями юных земляков, их тепло поздравили с победой.