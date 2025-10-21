Тюменские специалисты продолжат улучшать качество водоснабжения в Краснодоне

Тюменские специалисты продолжат улучшать качество водоснабжения в Краснодоне, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Объекты водоснабжения и водоотведения, которые должны войти в перспективный план ремонта на 2026 год, осмотрели заместитель губернатора Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев и руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Андрей Хан.

Актуальные вопросы развития систем жизнеобеспечения округа делегация Тюменской области обсудила на совещании с министром строительства и ЖКХ Луганской Народной Республики Игорем Жарковым и представителями коммунальных организаций.

"Тюменская область направляет большие силы на восстановление коммунальных объектов подшефного округа. За два года отремонтировано более 9 км магистральных водоводов, чтобы в первую очередь обеспечить население водой. Круглосуточно здесь работает наша аварийная бригада. Сейчас мы с коллегами из округа и Фонда развития территорий синхронизируем планы работ на следующий год. Это поможет добиться максимально эффекта от каждого вложенного рубля", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Работы по восстановлению коммунальных систем подшефного округа проводят в рамках Специального инфраструктурного проекта и соглашения о сотрудничестве, подписанного между Тюменской областью и Краснодонским округом Луганской Народной Республики.