Общество Челябинская область В России
Фото: Валерий Звонарев

Игра "Акваполия" заняла первое место на детском экологическом форуме в Челябинске

На Южном Урале поддерживают детские экологические инициативы и создают среду для образования и развития молодежи. Это подтвердил III Всероссийский детский экологический форум, который прошел в Челябинске 14 и 15 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на протяжении двух дней ребята из 89 регионов страны боролись за победу в 18 номинациях. Участники представляли идеи, направленные на защиту животных, растений, водоемов, развитие экологического туризма и сохранение заповедных территорий. Экспертное жюри оценивало работы, исходя из теоретической обоснованности и возможности практического применения. Так, на секции "Чистый воздух", "Чистая страна" участники представили более десятка индивидуальных работ и три командных исследования.

Всероссийский детский экологический форум в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарев

Одним из экспертов стал ведущий эколог РМК Антон Сараев. Он был впечатлен уровнем подготовки и потенциалом будущих специалистов.

"Меня по-настоящему радует, что ребят в таком юном возрасте интересуют вопросы экологии и они настолько серьезно подходят к своим докладам. Я надеюсь, что они поступят на экологические факультеты и применят полученные знания на предприятиях. Мы таким кадрам будем очень рады", - отметил Антон Сараев.

За вклад в решение экологических задач и улучшение окружающей среды в секции "Чистый воздух", "Чистая страна" лучшим был признан проект "Пусть будет чистым место памяти", представленный командой из республики Коми. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично вручил награду школьникам.

Алексей Текслер на Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарев

"Ваша инициатива и стремление сделать нашу страну и родные регионы лучше – это по-настоящему ценно. Наблюдая за представленными номинациями, я вижу в каждом из вас победителя. Не стоит расстраиваться тем, кто не получил награду, уверен, наставники и эксперты разделяют мою точку зрения", - заявил Алексей Текслер.

Необычный подход к теме биоразнообразия водных объектов представили школьники из Самарской области, они разработали настольную игру "Акваполия". Ребята считают: игровой подход – действенный инструмент в привлечении внимания к теме. Игра наполнена полезной информацией и решениями, воплощая девиз юных энтузиастов: "Изучая в игре, сохраняем в воде".

Всероссийский детский экологический форум в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарев

В итоге команда из Самарской области заняла первое место в своей номинации. Награду школьникам вручила заслуженный эколог России, вице-президент по инжинирингу, промышленной и экологической безопасности РМК Наталия Гончар. Она особенно подчеркнула, что за юными талантами – будущее устойчивого развития страны.

"Мне было так приятно увидеть в зале столько ярких, искренних глаз наших ребят! Меня переполняла гордость за нашу страну. Уверена, такие форумы надо проводить и поддерживать, ведь молодое поколение откликается на эти инициативы и, когда ребята видят, что их проекты реализуются, предлагают еще больше интересных идей. Ведь все это делается во благо развития нашего государства", - отметила Наталия Гончар.

Всероссийский детский экологический форум в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарев

Русская медная компания во второй раз выступила официальным партнером III Всероссийского детского экологического форума. Всем победителям форума организаторы вручили памятные статуэтки и денежные средства на реализацию своих проектов.

Всероссийский детский экологический форум в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарев

