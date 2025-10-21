Игра "Акваполия" заняла первое место на детском экологическом форуме в Челябинске

На Южном Урале поддерживают детские экологические инициативы и создают среду для образования и развития молодежи. Это подтвердил III Всероссийский детский экологический форум, который прошел в Челябинске 14 и 15 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на протяжении двух дней ребята из 89 регионов страны боролись за победу в 18 номинациях. Участники представляли идеи, направленные на защиту животных, растений, водоемов, развитие экологического туризма и сохранение заповедных территорий. Экспертное жюри оценивало работы, исходя из теоретической обоснованности и возможности практического применения. Так, на секции "Чистый воздух", "Чистая страна" участники представили более десятка индивидуальных работ и три командных исследования.

Одним из экспертов стал ведущий эколог РМК Антон Сараев. Он был впечатлен уровнем подготовки и потенциалом будущих специалистов.

"Меня по-настоящему радует, что ребят в таком юном возрасте интересуют вопросы экологии и они настолько серьезно подходят к своим докладам. Я надеюсь, что они поступят на экологические факультеты и применят полученные знания на предприятиях. Мы таким кадрам будем очень рады", - отметил Антон Сараев.

За вклад в решение экологических задач и улучшение окружающей среды в секции "Чистый воздух", "Чистая страна" лучшим был признан проект "Пусть будет чистым место памяти", представленный командой из республики Коми. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично вручил награду школьникам.

"Ваша инициатива и стремление сделать нашу страну и родные регионы лучше – это по-настоящему ценно. Наблюдая за представленными номинациями, я вижу в каждом из вас победителя. Не стоит расстраиваться тем, кто не получил награду, уверен, наставники и эксперты разделяют мою точку зрения", - заявил Алексей Текслер.

Необычный подход к теме биоразнообразия водных объектов представили школьники из Самарской области, они разработали настольную игру "Акваполия". Ребята считают: игровой подход – действенный инструмент в привлечении внимания к теме. Игра наполнена полезной информацией и решениями, воплощая девиз юных энтузиастов: "Изучая в игре, сохраняем в воде".

В итоге команда из Самарской области заняла первое место в своей номинации. Награду школьникам вручила заслуженный эколог России, вице-президент по инжинирингу, промышленной и экологической безопасности РМК Наталия Гончар. Она особенно подчеркнула, что за юными талантами – будущее устойчивого развития страны.

"Мне было так приятно увидеть в зале столько ярких, искренних глаз наших ребят! Меня переполняла гордость за нашу страну. Уверена, такие форумы надо проводить и поддерживать, ведь молодое поколение откликается на эти инициативы и, когда ребята видят, что их проекты реализуются, предлагают еще больше интересных идей. Ведь все это делается во благо развития нашего государства", - отметила Наталия Гончар.

Русская медная компания во второй раз выступила официальным партнером III Всероссийского детского экологического форума. Всем победителям форума организаторы вручили памятные статуэтки и денежные средства на реализацию своих проектов.