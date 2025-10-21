Тюменец предал Родину за сто долларов: вынесен приговор по делу о государственной измене

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 43-летнего местного жителя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, он признан виновным по ст. 275 УКРФ (государственная измена)

В суде установлено, что в период с января по февраль 2024 года подсудимый собрал и передал представителю министерства обороны Украины сведения о воинской части, расположенной на территории Тюмени, за что получил денежное вознаграждение в биткоинах, равное примерно 100 долларам США.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом 100 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок год.