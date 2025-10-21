"Россети Урал" направили более 45 миллионов рублей на повышение надежности электросетей в Березниках

Компания "Россети Урал" в Березниках отремонтировала четыре подстанции 35-110 кВ в этом году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Работы также проведены на девяти трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, отремонтировано более семи километров линий электропередачи 35-110 кВ.

Кроме того, работники компании привели в порядок почти три километра распределительных сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах Шишкина, Таман, Малютино, Романово, Пыскор и Дзержинец. В деревнях Ощепково, Таман, Романово, Пыскор и Малютино смонтировано более восьми километров провода, установлено почти 800 изоляторов. Сотрудники компании заменили и усилили свыше 60 железобетонных и деревянных опор.

Для повышения надежности электроснабжения в частном секторе Усолья заменили 13 километров обычного провода на самонесущий изолированный провод с улучшенными характеристиками, что снизит риск технологических нарушений при неблагоприятных погодных условиях.

Для предотвращения падения деревьев на линии электропередачи расчистили трассы ЛЭП на площади более 370 гектаров. На все мероприятия по повышению надежности работы электросетевого комплекса в Березниках направили более 45 миллионов рублей.