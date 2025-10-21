Бесхозное жильё в новых регионах может отойти государству

Бесхозные жилые дома, квартиры и комнаты в четырёх регионах России, вошедших в неё в 2022 г., – в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – перейдут в государственную собственность различного уровня.

Узаконивающие это поправки 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Автором законопроекта стало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Изменения предлагается внести в законы о принятии в состав РФ новых территорий.

В тексте поправок говорится, что бесхозяйным жилым имуществом можно будет распоряжаться несколькими способами. Например, передавать россиянам, которые постоянно проживают на присоединенных к России территориях и лишились жилья из-за боевых действий, терактов или диверсий. Это можно сделать, если у таких граждан нет другого пригодного для жизни жилья или доли в нём. Жилое помещение также можно будет вернуть тем, кто владел им до момента признания бесхозности, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается прописать в Жилищном кодексе критерии "пустующего помещения" в многоквартирных домах на Крайнем Севере. Возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим объясняется обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, сохранения имущества граждан. После того как жилое помещение будет признано пустующим, появится возможность решить его судьбу, а если таких помещений много – судьбу всего дома, вплоть до его сноса.