В Ростовской области из-за атаки БПЛА поврежден многоэтажный жилой дом

Средства ПВО минувшей ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, никто из жильцов не пострадал. Из дома были выведены 20 человек. Позднее взрывотехники обследовали дом, его несущие конструкции не нарушены, поэтому жителям разрешили вернуться в квартиры.

Кроме того, в Батайске обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, люди не пострадали. В результате атаки также получили повреждения здание частного медцентра, восемь автомобилей и торговые павильоны.

Кроме того, по словам губернатора, в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома получил осколочные ранения житель. Пострадавшего увезли в больнице. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему.

В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен.

По информации Минобороны РФ, ПВО сбила за ночь 55 дронов ВСУ над территорией России. 34 из них ликвидировали в Ростовской области.