"Сургутнефтегаз" возглавил рейтинг организаций с наибольшими запасами денежных средств, сообщает Forbes.

По данным издания, у компании нет долгов, при этом на банковских депозитах на конец 2024 года скопилось более 6 трлн рублей. Через полгода эта сумма сократилась сразу на 900 млрд рублей — до 5,5 трлн рублей — из-за укрепления рубля: большая часть депозитов "Сургутнефтегаза" являются валютными.

Процентные доходы нефтяной компании от депозитов в 2023 году, согласно последней опубликованной отчетности по МСФО, достигли почти 252 млрд рублей. Для сравнения — это больше чистого процентного дохода холдинга "Т-Технологий", чей Т-Банк входит в топ-10 крупнейших российских банков, — 230 млрд рублей в 2023-м.

На втором месте компания "Лукойл".к началу 2022 года "Лукойл" подошел в хорошем финансовом состоянии — чистый долг нефтяной компании был чуть больше 80 млрд рублей. А за три последних года "Лукойл" и вовсе накопил огромную денежную подушку: на конец 2024-го у компании было 1,426 трлн рублей денежных средств при долге в 380 млрд рублей. Но в отличие от "Сургутнефтегаза", копящего деньги десятилетиями, холдинг Вагита Алекперова быстро растратил заветный 1 трлн рублей. В первом полугодии 2025-го "Лукойл" направил 654 млрд рублей на приобретение собственных акций и еще почти 296 млрд рублей на дивиденды. В конце августа 2025-го совет директоров принял решение о погашении выкупленных акций.

Третье место занимает компания "Фонд реновации" - оператор программы реновации жилого фонда в Москве (переселение населения из домов устаревших серий во вновь построенное жилье). У него отсутствуют долги, а объем денежных средств на конец 2024 года равнялся 475,4 млрд рублей.