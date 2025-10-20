"Сургутнефтегаз" возглавил рейтинг организаций с наибольшими запасами денежных средств

20 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Фото: Накануне.ru

"Сургутнефтегаз" возглавил рейтинг организаций с наибольшими запасами денежных средств

"Сургутнефтегаз" возглавил рейтинг организаций с наибольшими запасами денежных средств, сообщает Forbes.

По данным издания, у компании нет долгов, при этом на банковских депозитах на конец 2024 года скопилось более 6 трлн рублей. Через полгода эта сумма сократилась сразу на 900 млрд рублей — до 5,5 трлн рублей — из-за укрепления рубля: большая часть депозитов "Сургутнефтегаза" являются валютными.

Процентные доходы нефтяной компании от депозитов в 2023 году, согласно последней опубликованной отчетности по МСФО, достигли почти 252 млрд рублей. Для сравнения — это больше чистого процентного дохода холдинга "Т-Технологий", чей Т-Банк входит в топ-10 крупнейших российских банков, — 230 млрд рублей в 2023-м.

На втором месте компания "Лукойл".к началу 2022 года "Лукойл" подошел в хорошем финансовом состоянии — чистый долг нефтяной компании был чуть больше 80 млрд рублей. А за три последних года "Лукойл" и вовсе накопил огромную денежную подушку: на конец 2024-го у компании было 1,426 трлн рублей денежных средств при долге в 380 млрд рублей. Но в отличие от "Сургутнефтегаза", копящего деньги десятилетиями, холдинг Вагита Алекперова быстро растратил заветный 1 трлн рублей. В первом полугодии 2025-го "Лукойл" направил 654 млрд рублей на приобретение собственных акций и еще почти 296 млрд рублей на дивиденды. В конце августа 2025-го совет директоров принял решение о погашении выкупленных акций.

Третье место занимает компания "Фонд реновации" - оператор программы реновации жилого фонда в Москве (переселение населения из домов устаревших серий во вновь построенное жилье). У него отсутствуют долги, а объем денежных средств на конец 2024 года равнялся 475,4 млрд рублей.

Теги: Сургутнефтегаз, запас, денежные средства, рейтинг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети