Отец из Ревды рассказал, почему взялся за нож, когда в квартире были дети

Житель Ревды рассказал, о чем было видео, распространившееся по сети, в котором он с ножом якобы угрожал своей сожительнице и безопасности детей. По его словам, за нож он взялся в целях самообороны, так как бывший муж сожительницы стал вести себя агрессивно.

Как передает его слова "4 Канал", в тот день бывший супруг женщины пришел к ним домой с алкоголем, попросился в туалет, а после предложил выпить. Затем он стал угрожать герою видео, как он утверждает, "скорее всего из-за ревности к своей бывшей". Тогда мужчина решил выйти из квартиры с детьми, однако пьяный гость преградил путь и заявил, что никуда те не пойдут, стал угрожать хозяину квартиры и детям. Тогда ревдинец и взялся за нож, но только, по его словам, для самообороны.

"Посыпались угрозы в мой адрес и в адрес детей, а я такого допустить не мог. Никто никого там не резал, и даже умысла такого не было. Мне просто нужно было выйти из квартиры. Если бы он просто сказал: "Иди" — я бы собрался и ушел. Но суть в том, что он не давал мне выйти и угрожал не только мне, но и детям. Мне пришлось так поступить: удерживать его на кухне, пока старшая дочь собирает остальных. Как только они собрались, мы просто ушли, и больше я его не видел", — рассказал молодой человек.

По данным канала, сегодня к семье приехала комиссия по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос об изъятии детей и передаче их родственникам. Мать семейства, снимавшая видео, тоже считает, что ничего страшного, из-за чего нужно было бы забирать детей, не произошло. По ее словам, они всегда чистые, обутые, сытые и им ничего не угрожает.

Напомним, что эти утверждения совершено не совпадают со словами соседей пары, которые пожаловались на постоянные пьяные вечеринки и проживание детей в антисанитарных условиях. После публикации видео, семьей заинтересовалась и прокуратура, которая организовала проверку.

"Прокуратурой г. Ревды организована проверка по публикации СМИ на предмет соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства.

В СКР также возбудили уголовное дело. О ходе его расследования доложат главе СКР Александру Бастрыкину.