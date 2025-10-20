В МЧС опровергли информацию о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге

В МЧС не подтвердили информацию о пожаре на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России на данный объект не направлялись", - сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Оренбурге горит газоперерабатывающий завод.

19 октября губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки ещн одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода.