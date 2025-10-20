Дело бывшего высокопоставленного тагильского силовика вернули в прокуратуру

Уголовное дело бывшего начальника отделения автотранспортного обеспечения МУ МВД "Нижнетагильское" Андрея Бызова и его знакомого по фамилии Черемных возвращено из суда в прокуратуру.

По версии следствия, высокопоставленный силовик через посредника Черемных получил взятку в 280 тысяч рублей. Деньги передавались за предоставление в пользование имущества тагильской полиции: помещения малярного цеха и сушильной камеры на территории отделения автотранспортного обеспечения.

Сегодня в Тагилстроевском районном суде состоялось заседание по данному делу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, было установлено, что обвинительное заключение составлено с нарушением уголовно-процессуального законодательства.

"В связи с неопределенностью предъявленного лицам обвинения, суд лишен возможности провести судебное разбирательство и вынести по делу законное и справедливое итоговое решение", - отметили в инстанции.

В итоге дело возвращено прокурору Тагилстроевского района. Это нужно для устранений препятствий его рассмотрения судом.

Напомним, сегодня стало известно, что глава полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров ушел в отставку.