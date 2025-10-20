20 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Глава полиции Нижнего Тагила ушел в отставку

Глава полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров покинул ряды органов внутренних дел. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, старейшина тагильского подразделения ОВД ушел на заслуженный отдых по выслуге лет.

"В далеком 1978 году судьба связала его со Средним Уралом. Он проходил срочную службу в войсковой части поселка Сокол, что под Нижним Тагилом. Эти края ему, что называется, запали в душу. После демобилизации из вооруженных сил поступил в школу милиции в Елабуге. Стал, как и мечтал с детства, сыщиком. Карьеру начинал с должности оперуполномоченного Тагилстроевского РОВД. В лихие 90-е возглавлял криминальную милицию Пригородного района. За серию раскрытых под его началом тяжких преступлений досрочно присвоили звание подполковника. В 2007 году Абдулкадыров стал начальником ОВД района. А в 2012 году Главк доверил ему пост "главнокомандующего" всего гарнизона полиции Тагила", - рассказал полковник Горелых.

За достигнутые результаты Ибрагим Абдулкадыров был награжден рядом ведомственных и государственных наград, в том числе пистолетом Макарова и медалью "За отличие в охране общественного порядка". Он является почетным гражданином Нижнего Тагила.

"Вчера, 19 октября, нашему заслуженному ветерану исполнилось 65 лет. В ближайшее время в Главке состоится торжественная церемония, где генерал Мешков и другие коллеги тепло поздравят его и с юбилеем, и с выходом на пенсию, вручат памятный подарок", - отметил Валерий Горелых.

Александр Мешков и Ибрагим Абдулкадыров

Александр Мешков и Ибрагим Абдулкадыров(2024)|Фото: В.Н. Горелых

По его сведениям, исполнять обязанности начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила будет представитель оперативного подразделения ГУ МВД Свердловской области.

"Генерал Мешков назначил врио руководителя полковника Дмитрия Александровича Абраменко, до этого работавшего заместителем в УУР ГУ МВД области. Он уже приступил к исполнению непосредственных обязанностей", - добавил полковник Горелых.

Теги: полиция, отставка, Нижний Тагил


