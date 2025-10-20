20 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: safety.avito.com

По Екатеринбургу ездит «Газель» с прозрачным кузовом

Представьте: грузовик, через который видно всё — каждую посылку внутри. Кроссовки, дрель, телефон. На борту написано: «Заказывайте. У нас всё прозрачно».

Один из наших подписчиков поймал этот момент на камеру. Акция Авито работает как визуальная метафора: прозрачность — это не просто слова.

Каждая сделка защищена. Деньги уходят продавцу только после того, как вы проверили товар и подтвердили получение.

Внутри QR-кода — готовые инструкции по безопасным покупкам в интернете: как проверить продавца, защитить свои данные, всё, что нужно знать перед покупкой в интернете.

Грузовик останавливает взгляд.

(2025)|Фото: safety.avito.com

Люди достают телефоны, фотографируют, сканируют код. Это не просто реклама — это наглядное напоминание о безопасности.

Кстати, в компании нам рассказали, что 20 октября с 15 до 19 грузовик припаркуется на перекрестке Малышева и 8 Марта. Все желающие смогут получить подарки от Авито за прохождение квеста по безопасным покупкам.

Реклама. ООО «КЕХ еКоммерц» ИНН 7710668349
ОГРН 5077746422859
125196, город Москва, Лесная ул., д. 7, эт 15 ком 1

2W5zFH7HbLC

Теги: авито, прозрачный грузовик, QR-код, безопасные покупки


