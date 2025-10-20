"Газпром нефть" запустила систему подготовки инженеров в школах Ямала

Подростки ЯНАО получили возможность подготовиться к карьере в нефтегазовой отрасли благодаря участию образовательных учреждений в программах "Лиги школ" "Газпром нефти". Как сообщили Накануне.RU, в "Газпром нефти" первыми в регионе к сообществу компании присоединились многопрофильный лицей в Муравленко и школа №7 в Ноябрьске. Соглашения о партнерстве подписаны с предприятием "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

"Лига школ" объединяет 12 учебных заведений из ключевых регионов деятельности компании.

"Современная нефтегазовая отрасль требует не просто исполнителей, а инженеров-новаторов, способных создавать прорывные технологии и работать с ними. Именно для этого мы через наши сообщества – лиги школ, колледжей и вузов – выстраиваем единый трек, охватывающий все образовательные этапы. Мы создаем для ребят понятный маршрут в профессию и условия для раскрытия их потенциала, чтобы они приходили в индустрию уже готовыми решать самые сложные технологические задачи, стоящие перед отраслью и страной", — прокомментировал ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

Для полутора тысяч школьников участие в программе предоставит доступ к современным образовательным методикам и ресурсам. При поддержке наставников старшеклассники познакомятся с разными профессиями, побывают на промыслах и смогут продумать свой карьерный путь – от школы до профильного вуза или колледжа с последующим трудоустройством.

"Сегодня инженерное образование начинается не в вузе, а в школе — с первых экспериментов и интереса к технологиям. Задача проекта «Лига школ» — помочь превратить этот интерес в осознанный выбор и первые профессиональные навыки. Именно на таких площадках дети учатся работать в команде и решать практические задачи, что для нас, как для работодателя, является фундаментом будущей карьеры специалиста, — рассказала начальник управления по работе с персоналом разведки и добычи "Газпром нефти" Анна Королева.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" будет обеспечивать поддержку на всех этапах. Программы "Лиги школ" ориентированы на подготовку будущих инженеров, ученых и специалистов рабочих профессий. Участие в проекте помогает школьникам получать востребованные работодателями знания, а учителям – осваивать передовые методики преподавания и области знаний. Как отметил Марат Ныкышов, заместитель директора департамента образования ЯНАО, сотрудничество с "Ноябрьскнефтегазом" позволит ученикам ближе познакомиться с ключевой отраслью экономики региона, побывать на предприятии, пообщаться с экспертами и к концу 11 класса иметь четкое представление о своем карьерном пути.