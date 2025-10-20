"Газпром нефть" запустила систему подготовки инженеров в школах Ямала

20 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

"Газпром нефть" запустила систему подготовки инженеров в школах Ямала

Подростки ЯНАО получили возможность подготовиться к карьере в нефтегазовой отрасли благодаря участию образовательных учреждений в программах "Лиги школ" "Газпром нефти". Как сообщили Накануне.RU, в "Газпром нефти" первыми в регионе к сообществу компании присоединились многопрофильный лицей в Муравленко и школа №7 в Ноябрьске. Соглашения о партнерстве подписаны с предприятием "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

"Лига школ" объединяет 12 учебных заведений из ключевых регионов деятельности компании.

"Современная нефтегазовая отрасль требует не просто исполнителей, а инженеров-новаторов, способных создавать прорывные технологии и работать с ними. Именно для этого мы через наши сообщества – лиги школ, колледжей и вузов – выстраиваем единый трек, охватывающий все образовательные этапы. Мы создаем для ребят понятный маршрут в профессию и условия для раскрытия их потенциала, чтобы они приходили в индустрию уже готовыми решать самые сложные технологические задачи, стоящие перед отраслью и страной", — прокомментировал ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

Для полутора тысяч школьников участие в программе предоставит доступ к современным образовательным методикам и ресурсам. При поддержке наставников старшеклассники познакомятся с разными профессиями, побывают на промыслах и смогут продумать свой карьерный путь – от школы до профильного вуза или колледжа с последующим трудоустройством.

"Сегодня инженерное образование начинается не в вузе, а в школе — с первых экспериментов и интереса к технологиям. Задача проекта «Лига школ» — помочь превратить этот интерес в осознанный выбор и первые профессиональные навыки. Именно на таких площадках дети учатся работать в команде и решать практические задачи, что для нас, как для работодателя, является фундаментом будущей карьеры специалиста, — рассказала начальник управления по работе с персоналом разведки и добычи "Газпром нефти" Анна Королева.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" будет обеспечивать поддержку на всех этапах. Программы "Лиги школ" ориентированы на подготовку будущих инженеров, ученых и специалистов рабочих профессий. Участие в проекте помогает школьникам получать востребованные работодателями знания, а учителям – осваивать передовые методики преподавания и области знаний. Как отметил Марат Ныкышов, заместитель директора департамента образования ЯНАО, сотрудничество с "Ноябрьскнефтегазом" позволит ученикам ближе познакомиться с ключевой отраслью экономики региона, побывать на предприятии, пообщаться с экспертами и к концу 11 класса иметь четкое представление о своем карьерном пути.

Теги: Газпром нефть, школа, инженер, Лига школ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети