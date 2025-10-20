20 Октября 2025
Происшествия Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

В Росавиации привели обстоятельства выката самолета за пределы ВПП в Пулково

В Росавиации высказались о сегодняшнем происшествии с Airbus A320 (регистрационный номер 4К-AZ84) азербайджанской авиакомпании AZAL в петербургском аэропорту Пулково.

После вылета из Пулково в Баку экипажу стало известно, что не убрано шасси. После этого принято решение вернуться в аэропорт вылета. Борт выполнил контрольные пролёты над взлётно-посадочной полосой. Наземные службы подтвердили информацию о нештатном положении левой основной опоры шасси. После выработки топлива самолёт сел в аэрогавани. На этапе пробега судно отклонилось от оси взлётно-посадочной полосы и незначительно выкатилось на грунт.

Посадка прошла благополучно, никто из 162 человек, находившихся на борту, не пострадал. Для обеспечения безопасности Пулково временно, менее 20 минут, не принимал и не отправлял рейсы.

Для высадки пассажиров (155 человек) и экипажа (семь человек) аэропорт предоставил самоходный трап. Пассажиры доставлены в терминал примерно в 4.30 мск. По данным аэропорта, обращений за медицинской помощью не было. После проведения необходимых процедур самолёт примерно в 8.00 мск отбуксирован на стоянку. Авиакомпания AZAL направила в Санкт-Петербург резервный самолёт. В 9.43 мск он со 112 пассажирами (остальные от перелёта отказались) на борту вылетел из Пулково в Баку, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Теги: Azal, самолёт, ВПП, выкат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Ранее 20.10.2025 08:07 Мск Airbus А320 аварийно сел в Пулково и выкатился за пределы ВПП

