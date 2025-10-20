Airbus А320 аварийно сел в Пулково и выкатился за пределы ВПП

Следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета рейса Петербург-Баку в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

По данным ведомства, 20 октября в 5.30 самолет совершил аварийную посадку в воздушной гавани и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений.

По данным СМИ, инцидент произошел с Airbus А320 Азербайджанских авиалиний. У самолета не убралась стойка шасси, после этого ему пришлось кружить над городом и вырабатывать топливо в течение около 4 часов, пишет Shot. На борту было 162 человека, медпомощь никому из людей не понадобилась. По данным телеграм-канала, пассажиров высаживали по самоходным трапам.

Аэропорт из-за инцидента приостановил свою работу. Вскоре обслуживание рейсов было возобновлено.