Глава второго по величине города Армении задержан по делу о взятке

В Армении задержан мэр второго по величине города страны, Гюмри, Вардан Гукасян. Он стал фигурантом дела о получении взятки.

Кроме него задержаны ещё семеро сотрудников мэрии. По данным Антикоррупционного комитета страны, возбуждены уголовные дела по фактам требования и получения взяток с предварительного согласия мэра Гюмри и главного архитектора города.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 г., является оппозиционным к действующей власти политиком, пишет "Интерфакс".