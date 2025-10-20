Челябинская область лидирует по инновационным цифровым решениям

Челябинская область продемонстрировала четыре свои уникальные цифровые разработки, которые выделяются среди всех проектов других регионов России, на престижном всероссийском конкурсе "ПРОФ-ИТ". Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Южного Урала.

Среди проектов – система мониторинга рельсового полотна трамваев, методы пространственного анализа для определения зон запрета торговли алкоголем, роботизированные уведомления для архивных учреждений о чрезвычайных ситуациях и речевая аналитика для экстренных служб "112".

Министр информационных технологий Челябинской области Игорь Фетисов считает, что все эти проекты помогут улучшить жизнь в регионе.

"Наши цифровые решения позволяют не просто автоматизировать процессы, но и создавать качественно новый уровень управления транспортом, безопасностью и городской средой. Это результат высокой сплоченности команд и внедрения передовых технологий", – сообщил он.

Все эти разработки показывают, что регион способен эффективно решать задачи транспортной инфраструктуры, контроля за соблюдением законов, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и повышения комфорта городской среды с помощью цифровых инструментов.