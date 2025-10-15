В Челябинске внедрили цифровую систему контроля торговли алкоголем

В Челябинске разработана уникальная цифровая система, которая позволяет эффективно регулировать торговлю алкоголем. С ее помощью можно точно определить запретные зоны вокруг социальных объектов, школ и мест массового пребывания людей.

Система массового проверяет заявки на открытие новых магазинов на предмет нахождения в запретной зоне и прогнозирует появление новых торговых точек, что значительно повышает эффективность работы ведомств, ответственных за контроль.

Проект получил высокую оценку на федеральном уровне и занял первое место в номинации "Экономика данных" на Всероссийском конкурсе проектов цифрового развития регионов "ПРОФ-IT".