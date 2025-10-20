Родственника одного из исполнителей теракта в "Крокусе" объявили в международный розыск

Суд в Москве заочно арестовал родственника одного из исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл".

Боевика внесли в перечень террористов в РФ и вновь объявили в розыск, сообщает ТАСС. Фигурант также объявлен и в международный розыск.

"Ранее разыскивался по статье УК, место рождения: Республика Таджикистан, дата рождения: 13 мая 1996 года", - сказано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" объявлен в розыск. Как говорится в материалах дела, предполагаемый исполнитель теракта Мухаммадсобир Файзов* ранее признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ**.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

* внесен в список террористов и экстремистов в России

** террористическая организация, запрещена в России