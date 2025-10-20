В Югре полицейские во время оперативно-профилактических мероприятий установили 75 лиц, находящихся в розыске

В Югре полицейские установили местонахождение 30 без вести пропавших лиц. Двое из них - несовершеннолетние, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Правоохранители подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, целью которого является розыск лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от правоохранительных органов, а также пропавших без вести. За время проведения мероприятия стражи порядка установили 75 лиц, находящихся в розыске, из них 43 лица находились в федеральном розыске и один человек в межгосударственном розыске. Непосредственно на территории округа задержаны 35 подозреваемых и осужденных.

Оперативниками установлены и задержаны двое гражданок, 2003 и 1978 годов рождения, находящиеся в федеральном розыске, подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные организация и проведение азартных игр) на территории Югры. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганску задержана 62-летняя женщина, находящаяся в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация незаконной миграции).

В результате осуществленного обмена информацией за пределами округа разыскано девять подозреваемых (обвиняемых), из них семь на территории Российской Федерации и два на территории стран – участников СНГ. В период мероприятия установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц, из них двое несовершеннолетних.