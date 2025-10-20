Пушилин: Российские военные разорвали оборону ВСУ у Новопавловки

Российские военные на красноармейском направлении ДНР разорвали оборону ВСУ в районе Новопавловки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Она была многоуровневая - это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин добавил, что противник мог еще очень долго там удерживать оборону, если бы не грамотные действия подразделений ВС РФ.

Кроме того, глава ДНР сообщил, что военные РФ заходят на границы Константиновки. Неделю назад он заявил, что военнослужащие России расширяют зону контроля на константиновском направлении зоны проведения специальной военной операции, ведутся бои на подступах к Константиновке Донецкой Народной Республики.