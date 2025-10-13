Пушилин: Расширяется зона контроля на константиновском направлении

Военнослужащие России расширяют зону контроля на константиновском направлении зоны проведения специальной военной операции.

Как заявил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин, ведутся бои на подступах к Константиновке Донецкой Народной Республики. По его словам, зачищена территория южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжаются бои за Плещеевку и Иванополье.

Отмечается, что командование Вооруженных сил Украины продолжает перебрасывать подкрепление к Константиновке.

Ранее сообщалось, что под Константиновкой украинские вооруженные формирования сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава. Это вынуждает многие подразделения ВСУ отходить с передовых позиций в лесополосах на тыловые рубежи.