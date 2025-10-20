В Магнитогорске задержан гражданин Польши без документов

В Магнитогорске задержан 62-летний гражданин Польши за нахождение на территории России без документов, подтверждающих право на пребывание. Об этом Накануне.RU сообщили в полиции Челябинской области.

Сотрудники миграционного отдела ОП "Правобережный" установили, что мужчина прибыл в Россию в 1999 году, а его разрешение на временное проживание истекло еще в 2017 году и не было продлено. Задержание произошло во время проверки по сообщению о нарушении тишины.

Иностранный гражданин уже привлечен к административной ответственности и может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей. Кроме того, ему грозит принудительное выдворение за пределы Российской Федерации.