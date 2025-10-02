Муфтий Югры призвал родителей с пониманием относиться к запрету религиозной одежды в школах

Муфтий Югры Тагир хазрат Саматов призвал родителей с пониманием относиться к запрету религиозной одежды в школах, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале властей Югры. Он подчеркнул, что родителям необходимо с пониманием относиться к уставу и правилам конкретной школы. Так, девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий. Если же вопрос принципиален, то следует подобрать образовательную организацию, в которой разрешается носить головной убор. Также эксперты советуют рассмотреть возможность перехода на домашнее обучение.

Напомним, новый государственный стандарт вступил в сентябре этого года. Требования к форме, прописанные в документе, носят рекомендательный характер. Однако на их основе местные образовательные организации могут утвердить общий вид обучающихся. Так поступили в Нижневартовске.

Департамент образования города прописал: одежда учеников должна быть удобной, эстетичной и светской. Ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы и никабы, не допускается.

"Требования к одежде в школе вводятся для создания образовательной атмосферы, необходимой для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и эстетики внешнего вида, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками", — отметила заместитель директора департамента образования Югры Инна Святченко.

Опыт Нижневартовска доказывает, что установление единых требований — это пример создания равных условий для всех. Школа воспитывает уважение не только к знаниям, но и к нормам общества. Как показывает практика, светский характер образования является залогом гармонии и порядка.

Напомним, школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику, в том числе хиджабы и никабы с 3 сентября 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что прокуратура будет проверять те школы, где ученики приходят на уроки в любой религиозной одежде или с подобной атрибутикой. В департаменте образования посоветовали недовольным родителям отправлять детей на домашнее обучение.