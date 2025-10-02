Суд изъял в доход государства имущество владельца бренда "Кириешки"

Тверской суд Москвы изъял в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", которая имеет в собственности бренды "Яшкино" и "Кириешки".

Суд также признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его семью и обратил в доход государства имущество его отца Николая Штенгелова и супруги.

Как сообщает ТАСС, на имущество Штенгеловых на сумму 500 млрд рублей наложен обеспечительный арест.

Ранее Генеральная прокуратура РФ просила суд признать экстремистами бывшего совладельца торгового центра "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Денис Штенгелов входил в число собственников ТЦ. Впоследствии, по данным СМИ, он переехал в Австралию. Бизнесмен является бенефициаром одного из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России – "КДВ групп".

Генпрокурура также просила обратить в собственность России акции группы компаний "КДВ", более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж за три года.